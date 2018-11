Il Sole 24 Ore - Il grande mistero di Mr. Li, andato in default per soli 11 milioni di euro

Carlo Festa, intervenuto sul suo blog sul sito del Sole 24 Ore, si è soffermato su Yonghong Li e sul default che ha poi portato il Milan nelle mani di Elliott. Si dice che l'investitore cinese abbia perso il club per 32 milioni non rimborsati al fondo statunitense, ma in realtà in quei giorni è successo qualcosa di cui tenere conto. In base agli accordi sugli aumenti di capitale, c’era una clausola contrattuale firmata con Elliott, secondo la quale, nel caso in cui il fondo avesse dovuto intervenire al posto di Mr Li sulla tranche di aumento da 32 milioni, il Milan avrebbe dovuto rimborsare contemporaneamente un prestito di 21 milioni di euro. E questo è avvenuto. Questo significa che il Milan in quel momento non era in difficoltà finanziarie, avendo una cassa positiva a disposizione frutto dei precedenti aumenti di capitale effettuati da Yonghong Li. Quell'aumento da 32 milioni per il quale l'ex proprietario del club rossonero è andato in default non era così necessario in quella fase temporale. Sebbene sia sbagliato dal punto di vista tecnico effettuare la seguente semplificazione, è come se Mr Li (tramite il Milan) avesse rimborsato 21 milioni ad Elliott che contemporaneamente stava versando i 32 richiesti. L'investitore cinese è andato in default per soli 11 milioni.