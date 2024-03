Italia Under-19, Zeroli vince e gioisce su Instagram: "Uniti, sempre!"

Seconda importante e decisiva vittoria in due partite e soprattutto altri 90 minuti molto convincenti per Kevin Zeroli e l'Italia Under 19. Gli azzurrini hanno infatti superato la Repubblica Ceca portandosi così al primo posto nel girone di qualificazione ai prossimi europei di categoria, ora a quota 6 punti. Il capitano della Primavera del Milan, Kevin Zeroli, è stato nuovamente protagonista, sempre sulla trequarti, mentre non è sceso in campo Davide Bartesaghi.

Questo il post social del giovane centrocampista rossonero: "Uniti, sempre!".