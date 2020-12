Kessié, contro il Celtic potrebbe arrivare la 150esima presenza col Milan

Il “Presidente” Franck Kessie si è preso il centrocampo del Milan. L’ivoriano è diventato pressoché insostituibile. I fantasmi delle prime stagioni al Milan, caratterizzate da alti ma soprattutto bassi, sembrano ormai lontani. Bennacer, Tonali, Krunic, gli altri si alternano, l’ivoriano c’è sempre ed è decisivo, in un modo o nell’altro. Basti guardare alla partita contro la Viola: assist per Romagnoli, gol dal dischetto, rigore sbagliato e cartellino giallo evitabile. Quello che conta alla fine però è il risultato, che in questo caso recita: Milan 2, Fiorentina 0. Kessié è determinante, e se Pioli (o Bonera) deciderà di concedergli qualche minuto nel match di giovedì contro il Celtic, il “Presidente” toccherà quota 150 presenze in rossonero.

Giovanni Picchi