L'ex allenatore di Zirkzee: "Milan o Juve? In rossonero brillerebbe, ma meglio Liverpool o Barcellona”

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Ferry Verbeek, ex allenatore di Joshua Zirkzee ai tempi del V. V. Hekelingen in Olanda. Ecco le sue parole sul futuro dell'attaccante del Bologna che piace tanto anche al Milan: "Meglio al Milan o alla Juventus? Penso che avrebbe sicuramente un futuro brillante al Milan. Al Liverpool o al Barcellona però si troverebbe meglio nel suo elemento, con molta pressione in avanti e molto possesso palla”.

In merito alla stagione dell'olandese, Verbeek ha invece dichiarato: "Se mi sta sorprendendo? No, davvero non sono sorpreso affatto. Si vede che è nel club giusto dove maturare, si vede che si diverte molto, che è motivato ed è cresciuto un po’ nella mentalità e nei rapporti rispetto a 3-4 anni fa”.