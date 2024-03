Lecce, Baschirotto: "Ora abbiamo Roma e Milan, loro possono contare su grandi campioni, ma cercheremo di rendergli la vita difficile"

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta del Mezzogiorno in vista del match contro la Roma che si giocherà lunedì 1° aprile allo Stadio Via del Mare alle ore 18:00. Ecco alcune delle sue parole.

Adesso tu e la tua squadra dovrete affrontare prima la Roma e poi il Milan.

"Sono partite difficili, Roma e Milan sono due formazioni blasonate che possono contare su grandi campioni. Noi però lavoriamo quotidianamente per prepararci al meglio, andremo in campo cercando di vincere. Giochiamo sempre per portare a casa l’intera posta in palio. Cercheremo di rendere la vita difficile sia alla Roma che al Milan per ottenere punti importanti nella corsa salvezza".