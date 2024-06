Lega Serie A, approvata all'unanimità la cessione dei diritti tv in Polonia fino al 2027

vedi letture

Si è svolta questa mattina l’Assemblea della Lega Serie A con la partecipazione di tutte le Società, alcune in presenza ed altre collegate in videoconferenza. I Club hanno trattato i diversi punti previsti all’ordine del giorno, focalizzandosi in particolare sui diritti audiovisivi. In tale ambito le Società hanno deliberato all’unanimità la cessione dei diritti audiovisivi della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa in Polonia per i prossimi tre anni.

E' inoltre proseguita l’analisi del mercato americano con l’obiettivo di valorizzare al meglio l’esposizione della Serie A in quel territorio, mentre sul fronte domestico è stato approvato, per le competizioni Primavera, l’Invito ad Offrire che sarà pubblicato settimana prossima.