Letizia: "Sarebbe banale parlare di lui, quindi voglio spostare l'attenzione su un altro giocatore che mi ha sorpreso"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "Parlare di Cisse sarebbe anche banale dopo tre gol, e allora devo spostare la mia attenzione su un altro giocatore che mi ha sorpreso molto. La prestazione di Omari Hutchinson contro il Salisburgo è stata di alto livello ed effettivamente lascia intravedere tutto il talento di cui Amorim ci aveva parlato nelle scorse settimane.

Non ero mai convinto di vedere Hutchinson titolare, non mi era piaciuto finora nelle apparizioni che aveva fatto, soprattutto nella gara contro il Benfica. Contro gli austriaci ha fatto una super prestazione, era incredibile. Forse deve imparare a essere un po' più concreto nell'ultima scelta, perché rispetto a quante volte è andato via via l'avversario, poi è riuscito meno volte a mettere il pallone in mezzo oppure a calciare in porta. Se migliora l'ultimo passaggio o il tiro, Hutchinson può diventare veramente una minaccia per Samuel Chukwueze".

LE PAROLE DI HUTCHINSON

Così, Omari Hutchinson ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della netta vittoria del Milan per 4-0 contro il Salisburgo. Un estratto delle sue parole: "Oggi avevamo fame, volevamo prenderci il pallone e segnare. Per me è stato un altro passo in avanti. Sono davvero felice della mia prestazione e voglio solo continuare così, proseguendo su questo livello. Il mio ruolo? A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare".