Licari: "A Salisburgo un Milan dal sistema tattico quasi indecifrabile"

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Il giornalista Fabio Licari ha commentato il sistema di gioco con cui il Milan ha affrontato ieri il Salisburgo nel match di Europa League

Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, ha commentato così il sistema di gioco con cui il Milan ha affrontato il Salisburgo: "Qui a Salisburgo il portoghese disegna un Milan dal sistema tattico quasi indecifrabile anche dalla tribuna, figurarsi per il Salisburgo che non trova mai una contromossa, accettando passivamente il movimentismo rossonero. Tutto facile anche perché il Milan disorienta il Salisburgo facendo mancare qualsiasi riferimento. I tre gol di Cisse, per esempio, sono tutti da centravanti vero, pur giocando da attaccante di sinistra con Camarda in mezzo: l’altro azzurrino non ruba l’occhio, ma il suo movimento ad allontanare i difensori è una chiave tattica. Il Milan vaga tra difesa a quattro e a tre: è un progressivo spostamento verso la prima opzione, con Bartesaghi che fa il terzino-attaccante e si aggiunge a una mediana dove Jashari è vertice basso, mentre Rabiot e Loftus infilano il Salisburgo come lame affilatissime. Importante anche Hutchinson che fa un po’ quello che faceva Politano con Conte: l’ala destra del 4-3-3, il mediano nel 4-4-2 difensivo e, se serve, il quinto dietro. Non sarà facile riproporre certi meccanismi contro rivali più scafati, ma si vede almeno che il Milan è vivo e può andare oltre l’anonimato di certe uscite tipo Sassuolo. Ora ripetersi ripetersi ripetersi".

Nel post-partita, Ruben Amorim ha rilasciato queste parole a Sky: "In altre partite abbiamo avuto più controllo, ma oggi siamo riusciti a fare gol. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato partite migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria. Perché non si vede sempre questo buon Milan? Non sono d'accordo. Penso che in altre partite abbiamo giocato meglio, da squadra. Stasera abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero fatto gol. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare".