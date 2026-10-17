Licari: "È così che il Milan deve giocare in Europa contro squadre inferiori, come farebbero sempre Psg, Bayern, Arsenal"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo.

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan per 0-4 contro il Salisburgo: "Finalmente un Milan Alfa, anzi, un Milan Alphadjo, nel nome dello straordinario Cisse: il ragazzino terribile incanta anche l’Europa e comincia a diventare un bellissimo problema d’abbondanza. Dopo i due gol in campionato, tre in coppa a diciannove anni. Tutti da centravanti vero, spettacolari per costruzione di squadra e per il suo tocco sotto porta ad anticipare il difensore oppure per l’abilità a farsi trovare solo, evocando centravanti d’area piccola d’un tempo. Grande risposta alla tripletta di Tresoldi: se è vero che il palcoscenico è meno prestigioso, Cisse è italiano e vuole restare con noi, mentre il 9 del Bruges è ancora all’essere o non essere.

Obbligatorio prendere con assoluta cautela un 4-0 che fa un rumore dolcissimo, ma rischia di illudere: il Salisburgo di una volta, la più grande delle piccole, arrivato due anni fa al Mondiale per club, non c’è più. Solo non pensavamo fosse così giù. Ma forse sono stati i rossoneri a minimizzarlo. Quasi un allenamento, ma questo non deve svilire risultato e prestazione. Il contrario. È così che il Milan deve giocare in Europa contro squadre inferiori, come farebbero sempre Psg, Bayern, Arsenal e compagnia. Non c’è medicina migliore per cancellare il buio con il Benfica".