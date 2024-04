Liverpool, Klopp chiede scusa dopo la sconfitta nel derby contro l'Everton

Dopo la sconfitta del Liverpool per 2-0 nel derby del Merseyside contro l'Everton, arrivata grazie alle reti di Jarrad Branthwaite e Dominic Calvert-Lewin, Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, si è voluto scusare con i tifosi: "Mi dispiace davvero per i tifosi, mi dispiace davvero per questa sconfitta. Non abbiamo mai perso qui prima. Mi scuso davvero per questo. Adesso dobbiamo recuperare in fretta per la prossima partita. Sarà una sfida dura, mentalmente e fisicamente”. Con questa sconfitta, il Liverpool rischia di dover dire addio al sogno di vincere la Premier League: i Reds sono al momento secondo a -3 dall'Arsenal, ma occhio al Manchester City che ha un punto in meno della squadra di Klopp e anche due partite in meno (potenzialmente può andare a +5 sul Liverpool).

A settembre, dopo il ko contro l'Inter nel derby per 5-1, Stefano Pioli non aveva invece voluto chiedere scusa ai tifosi: "Se mi sento di chiedere scusa ai tifosi? Non sono d'accordo nel chiedere scusa ai tifosi. Secondo te volevamo prendere 5 gol dall'Inter e perdere il derby? Siamo dispiaciuti. Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa".