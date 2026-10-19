Marchegiani: "Ci sono giocatori che possono attaccare pubblicamente i compagni senza puntualizzare in maniera eccessiva"

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta.

Luca Marchegiani, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta: "Bisogna dire che i cambi sono stati fatti quando la partita aveva già preso quella piega lì: era il 75esimo e già da dieci minuti l'Atalanta aveva segnato un gol. Però, insomma, io credo che all'interno dello spogliatoio ci siano giocatori che si possono permettere di dire queste cose... anche di, tra virgolette, attaccare pubblicamente i compagni senza però puntualizzare in maniera eccessiva".

LA RABBIA DI RABIOT PER IL CALO DEL MILAN DOPO IL 3-0

Dopo la fine della partita, Rabiot se l'è presa anche con i suoi compagni di squadra perchè non è possibile andare avanti di tre gol e poi spegnere così la luce, rischiando anche di subire nel finale il gol del 3-3: "Abbiamo fatto benissimo all’inizio, stranamente nell’ultima mezzora abbiamo perso il filo della partita ed è un problema - le sue parole a Sky -. Con un secondo tempo del genere il primo, che ripeto è stato fatto molto bene, non vale niente, fortunatamente abbiamo vinto ma non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo crollare così. Non va bene, dobbiam otrovare l’equilibrio: non è una questione fisica ma di testa, abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Anche chi entra deve dare di più".