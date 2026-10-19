Marocchi: "Frasi di Rabiot di una violenza pazzesca! Ma serve uno in spogliatoio che abbia questo coraggio"

Giancarlo Marocchi, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta.

Giancarlo Marocchi, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta: "Questa è una frase di una violenza pazzesca! Ma serve uno che abbia il coraggio di entrare così violentemente nello spogliatoio. Tu sei entrato dalla panchina e il tuo compagno dice questo pubblicamente: questa è una roba violenta. Per, devi avere il coraggio di dirlo: c'è una reazione, ci deve essere una reazione! Cioè, questi che sono entrati devono dimostrare a Rabiot, che ha avuto le palle di dirlo a dei ragazzotti".

LA RABBIA DI RABIOT PER IL CALO DEL MILAN DOPO IL 3-0

Dopo la fine della partita, Rabiot se l'è presa anche con i suoi compagni di squadra perchè non è possibile andare avanti di tre gol e poi spegnere così la luce, rischiando anche di subire nel finale il gol del 3-3: "Abbiamo fatto benissimo all’inizio, stranamente nell’ultima mezzora abbiamo perso il filo della partita ed è un problema - le sue parole a Sky -. Con un secondo tempo del genere il primo, che ripeto è stato fatto molto bene, non vale niente, fortunatamente abbiamo vinto ma non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo crollare così. Non va bene, dobbiam otrovare l’equilibrio: non è una questione fisica ma di testa, abbiamo abbassato l’attenzione. Dobbiamo migliorare sulla mentalità. Anche chi entra deve dare di più".