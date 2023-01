Mercoledì la Supercoppa, l'albo d'oro della competizione

MilanNews.it

Mercoledì a Riyad, Arabia Saudita, Milan e Inter scenderanno in campo per giocarsi la Supercoppa Italiana in qualità rispettivamente di Campione d'Italia e Campione della Coppa Italia. Alle ore 20 italiane il fischio di inizio di questo speciale derby. La competizione, fondata nel 1988, è stata vinta dai rossoneri per sette volte, l'ultima ai rigori contro la Juve nel 2016. La squadra che ha portato a casa il trofeo il maggior numero di volte, però, è proprio la Juventus. Ecco l'albo d'oro completo, seguito dal numero di vittorie per ciascuna squadra:

1988: Milan

1989: Inter

1990: Napoli

1991: Sampdoria

1992: Milan

1993: Milan

1994: Milan

1995: Juventus

1996: Fiorentina

1997: Juventus

1998: Lazio

1999: Parma

2000: Lazio

2001: Roma

2002: Juventus

2003: Juventus

2004: Milan

2005: Inter

2006: Inter

2007: Roma

2008: Inter

2009: Lazio

2010: Inter

2011: Milan

2012: Juventus

2013: Juventus

2014: Napoli

2015: Juventus

2016: Milan

2017: Lazio

2018: Juventus

2019: Lazio

2020: Juventus

9 - JUVENTUS

7 - MILAN

5 - INTER e LAZIO

2 - ROMA e NAPOLI

1 - SAMPDORIA, PARMA e FIORENTINA