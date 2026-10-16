Milan, oggi il rientro della squadra in Italia: il programma
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Archiviato il Salisburgo, brava la squadra di Amorim a farlo sembrare un impegno facile, si è già messa in moto la macchina organizzativa che porterà poi a Milan-Atalanta di domenica pomeriggio a San Siro, alle ore 18:00. I rossoneri non sono tornati ieri sera in Italia, bensì oggi. Questo vuol dire, apprende la redazione di MilanNews.it, che la squadra tornerà ad allenarsi direttamente sabato, proprio alla vigilia della sfida con la Dea. Per questa giornata di campionato non ci sarà la conferenza stampa di mister Amorim, che salta l'appuntamento con la stampa a Milanello del weekend.
di Antonio Vitiello.
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