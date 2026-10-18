Milan-Atalanta, alle 18.00 in campo: la probabile formazione dei rossoneri
Dopo la prima trasferta europea, 0-4 al Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim si rituffa sul campionato per tornare alla vittoria. I rossoneri scenderanno in campo per il match valido per la settima giornata di Serie A: a San Siro, con calcio d'inizio previsto alle 18:00, questa sera ci sarà la sfida contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 14 Modric 22 Moreira
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Cisse-Pulisic, Moreira-Estupinan
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
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