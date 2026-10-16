Verso Milan-Atalanta, le prime indiscrezioni: in 6 possono tornare titolari

Le prime indiscrezioni per la formazione rossonera verso Milan-Atalanta: in 6 calciatori possono tornare dall'inizio in campo

Solo ieri il Milan vinceva con un poker a Salisburgo, trascinato da un Alphadjo Cisse in formato extra-lusso e autore di una tripletta prestigiosa. La testa dei rossoneri però deve inevitabilmente ricalibrarsi subito sul campionato di Serie A. Domenica alle ore 18 il Diavolo torna a San Siro e ospita un'altra squadra impegnata il giovedì e che ha vinto in scioltezza: l'Atalanta. Considerando che si giocherà ogni 3-4 giorni fino a inizio novembre e che la gara successiva sarà l'ostica trasferta europea contro il Bournemouth, si possono già intuire alcune mosse di Ruben Amorim per la gara contro la Dea.

La Gazzetta dello Sport nello specifico riferisce che potrebbero tornare sei calciatori dall'inizio, di quelli lasciati inizialmente (o interamente) in panchina contro gli austriaci. Nello specifico si rivedrà dal primo minuto Gila, come anche Modric, Pulisic, Ramos, Musah e probabilmente anche Estupinan visto che Bartesaghi è rimasto in campo per 90 minuti. Potrebbe invece esserci la conferma dal primo minuto per Alpha Cisse.

Questa la probabile formazione che inserisce la rosea, considerando che è ancora presto per avere certezze. MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Pulisic, Ramos, Cisse.