Milan, contro l'Atalanta per restare imbattuti in campionato: la statistica

Numeri, curiosità e molte statistiche verso l'imminente sfida in campionato di domenica sera a San Siro tra Milan e Atalanta

Dopo la bella e convincente vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo, il Milan di Ruben Amorim tornerà domani sera a giocare un'altra e importante sfida in campionato. Per il Diavolo, l'avversario sarà l'Atalanta di Maurizio Sarri, reduce dalle vittoria in Conference League contro il Pafos ma decimata dagli infortuni, l'ultimo è capitato a Giacomo Raspadori, out almeno due settimane. Nonostante questi problemi, i nerazurri rimangono una squadra complicata storicamente per il Milan. Gli ultimi numeri raccontano di un'Atalanta imbattuta da 6 sfide consecutive contro il Milan in Serie A: in tale parziale, gli orobici hanno conquistato 4 vittorie e 2 pareggi.

Anche il Milan però vuole provare a mantenere positiva la spinta avuta sin qui in campionato. I rossoneri di Amorim infatti non hanno ancora perso in Serie A e potrebbero concludere le prime 7 giornate da imbattuti per la prima volta dall'annata 2021/22 (in quel caso, 6 vittorie e un pareggio).