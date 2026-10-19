Milan, l'attacco si è sbloccato. Il Diavolo sa giocare bene, ma non deve piacersi troppo

Dopo i sette gol segnati nelle ultime due partite contro Salisburgo e Atalanta, l'attacco del Milan si è finalmente sbloccato

Dopo i quattro gol segnati qualche giorno fa al Salisburgo in Europa League e alle tre reti di ieri sera in campionato contro l'Atalanta, si può dire che l'attacco del Milan si è finalmente sbloccato. Lo scrive stamattina il Coriere della Sera che esalta poi i primi 66 minuti della squadra che Ruben Amorim ha definito come i migliori di questa stagione. Peccato però poi il crollo nell'ultima mezz'ora, con i bergamaschi che per poco non sono riusciti a rimontare i tre gol di svantaggio. Il Milan ha dimostrato di saper giocare bene, ma non deve piacersi troppo. Su questo si deve lavorare sicuramente.

Nel post-partita, Amorim ha commentato così la prestazione della sua squadra: "Il risultato è la cosa più importante, per 66 minuti è stato il miglior Milan di stagione. Come mai abbiamo avuto poi quel calo? Eravamo forse un po’ stanchi, l’inerzia della partita è cambiata completamente dopo il 3-1, abbiamo smesso di pressare, è iniziato il nervosismo. Avremmo potuto evitare i due gol, abbiamo iniziato ad avere paura quando invece dovevamo segnare il quarto, ma stiamo giocando bene e non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della gara".