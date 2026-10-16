News MN - Milan, il bilancio fa emergere un aumento di capitale da 53 milioni in conto futuro

Nel bilancio del Milan per la stagione 2025/26 è evidente il peggioramento del risultato consolidato: il gruppo passa dall’utile di 3 milioni dell’esercizio precedente a una perdita di 23,7 milioni. Collegata a questa situazione si aggiungono due fatti che risultano essere una novità per la storia recente del Milan: il versamento di 53 milioni effettuato dall’azionista di maggioranza e la lettera con cui RedBird si è impegnata ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e patrimoniale. L’esercizio si è chiuso il 30 giugno 2026; il versamento è stato effettuato il 19 agosto; la lettera di sostegno è datata 21 settembre.

MILAN, IL BILANCIO E L’AUMENTO DI CAPITALE DI CARDINALE

Il passaggio sulla lettera di sostegno recita: “Con lettera datata 21 settembre 2026 RedBird Capital Partners LP, in qualità di controllante ultima di A.C. Milan S.p.A. e delle società facenti parte del Gruppo AC Milan si è impegnata a far sì che ACM Bidco B.V., azionista di maggioranza di AC Milan, assicuri ad AC Milan e al Gruppo un adeguato sostegno finanziario e patrimoniale”.

Il documento aggiunge che l’impegno decorre dal 21 settembre 2026 e prosegue "sino alla data che cade dodici (12) mesi dopo l’approvazione" del bilancio al 30 giugno 2026 da parte dell’assemblea dei soci. Specifica inoltre che l’impegno è confermato da Gerald Joseph Cardinale Jr.

Per il versamento, la relazione parla di “un versamento in conto futuro aumento di capitale [...] per Euro 53 milioni”.