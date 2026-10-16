Milan, Camarda non sfrutta la chance da titolare. Ma ha 18 anni e il tempo per crescere

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Francesco Camarda non ha saputo sfruttare la chance da titolare che gli ha dato ieri Ruben Amorim contro il Salisburgo in Europa League

C'era grande attesa per la prima da titolare in questa stagione di Francesco Camarda, ma purtroppo il giovane centravanti classe 2008 non ha saputo sfruttare la grande chance che gli ha dato Ruben Amorim che ieri sera contro il Salisburgo in Europa League lo ha messo in campo dal primo al centro dell'attacco milanista. L'ex Lecce è stato una delle poche note negative della grande serata del Milan che ha dominato e vinto con un netto 4-0. Come scrive stamattina il Corriere della Sera, "schierato titolare dopo un avvio di stagione con troppe panchine, non è mai riuscito ad entrare in partita. Molte palle perse. Ma ha 18 anni e il tempo per crescere".

Dopo il match, Amorim ha commentato così la prestazione di Camarda: "Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".