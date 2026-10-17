Milan, Chukwueze sarà disponibile per l'Atalanta: tre assenti tra i rossoneri

Samuel Chukwueze sarà a piena disposizione di Ruben Amorim per la partita di domani contro l'Atalanta: tre gli assenti rossoneri

L'avvicinamento alla partita di domani contro l'Atalanta a San Siro, sarà un po' particolare per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno dovuto aspettare la mattinata di venerdì (ieri) per rientare in Italia dopo la trasferta vittoriosa in Austria contro il Salisburgo. Una volta a Milano, il tecnico Ruben Amorim e il suo staff hanno concesso un pomeriggio di riposo alla squadra che, dunque, solamente questa mattina si ritrova al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida alla Dea di Maurizio Sarri che si disputerà, come detto, domani alle ore 18.

MILAN, CHUKWUEZE A DISPOSIZIONE

A livello di effettivi a disposizione di Ruben Amorim, salvo aggiornamenti della giornata, il tecnico potrà fare affidamento pieno su Samuel Chukwueze, come scrive la Gazzetta dello Sport. Il nigeriano era partito per Salisburgo ma è rimasto in panchina tutto il tempo a scopo precauzionale per un leggero affaticamente muscolare. Allarme rientrato e calciatore pronto per giocare. Gli assenti del Milan saranno dunque tre: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.