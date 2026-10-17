Milan, Chukwueze sarà disponibile per l'Atalanta: tre assenti tra i rossoneri
L'avvicinamento alla partita di domani contro l'Atalanta a San Siro, sarà un po' particolare per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno dovuto aspettare la mattinata di venerdì (ieri) per rientare in Italia dopo la trasferta vittoriosa in Austria contro il Salisburgo. Una volta a Milano, il tecnico Ruben Amorim e il suo staff hanno concesso un pomeriggio di riposo alla squadra che, dunque, solamente questa mattina si ritrova al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida alla Dea di Maurizio Sarri che si disputerà, come detto, domani alle ore 18.
MILAN, CHUKWUEZE A DISPOSIZIONE
A livello di effettivi a disposizione di Ruben Amorim, salvo aggiornamenti della giornata, il tecnico potrà fare affidamento pieno su Samuel Chukwueze, come scrive la Gazzetta dello Sport. Il nigeriano era partito per Salisburgo ma è rimasto in panchina tutto il tempo a scopo precauzionale per un leggero affaticamente muscolare. Allarme rientrato e calciatore pronto per giocare. Gli assenti del Milan saranno dunque tre: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan