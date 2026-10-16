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Milan, le cifre ufficiale a bilancio dei nuovi acquisti: Ramos supera i 70 milioni, Rabiot grande affare

Milan, le cifre ufficiale a bilancio dei nuovi acquisti: Ramos supera i 70 milioni, Rabiot grande affareMilanNews.it
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Oggi alle 19:10News
di Manuel Del Vecchio

Dal bilancio del Milan per la stagione 2025/26 si evince che la campagna trasferimenti 2025/26 ha comportato investimenti per 241,7 milioni di euro. Tra le operazioni più rilevanti figurano gli acquisti a titolo definitivo di Gonçalo Ramos, per 73,1 milioni, Christopher Nkunku, per 37,9 milioni, Ardon Jashari, per 35,7 milioni, Samuele Ricci, per 24,8 milioni, Koni De Winter, per 21,4 milioni, e Pervis Estupinan, per 18,3 milioni. "Clamorosa" la cifra di Rabiot: solo 7,4 milioni.

MILAN, LE CIFRE UFFICIALI DEGLI ACQUISTI

Ramos 73,1 mln
Nkunku 37,9 mln
Jashari 35,7 mln
Ricci 24,8 mln
De Winter 21,4 mln
Estupiñán 18,3 mln
Athekame 10,9 mln
Cisse 8,4 mln
Odogu 8 mln
Rabiot 7,4 mln
Modric 1,8 mln