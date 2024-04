Milan, domani allenamento dopo la conferenza di Pioli

vedi letture

Continua la preparazione del Milan verso la Juventus. Domani la squadra rossonera vivrà la giornata di vigilia che sarà caratterizzata principalmente da conferenza stampa, allenamento seguente e partenza verso Torino, precisamente in quest'ordine. Stefano Pioli aprirà la giornata parlando ai giornalisti alle ore 11. Questo viene riportaton dal sito ufficiale del club questo pomeriggio: "Il programma prevede la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 11.00, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch. La squadra si allenerà nel pomeriggio per poi partire, al termine della sessione, per Torino".

Il sito ha anche riportato ciò che è successo nell'allenamento in programma nella giornata di oggi: "La sessione è iniziata in palestra per l'attivazione muscolare, prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso che hanno preceduto la parte tattica della sessione odierna; prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto".