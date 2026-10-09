Milan, dubbio difesa: l'idea di Amorim è proseguire con la linea a quattro

A due giorni dalla sfida con il Sassuolo, il tecnico Ruben Amorim è alle prese con un dubbio difensivo: confermare la linea a quattro o tornare a tre?

Nell'ultima gara prima della sosta, quella che il Milan ha vinto contro il Lecce a San Siro fornendo di gran lunga la miglior prestazione a livello di gioco della neonata era Ruben Amorim, il tecnico portoghese ha spiazzato un po' tutti mostrando una difesa a quattro, con lo spagnolo Mario Gila traslocato sulla fascia destra. Una situazione che - anche per ragioni di uomini a disposizione - è stata confermata pure per quanto riguarda il test a porte chiuse contro il Padova durante la sosta. Eppure questo rimane il dubbio più grande in vista del Sassuolo.

VERSO IL SASSUOLO, MILAN A QUATTRO O A TRE IN DIFESA?

Come detto, da un lato c'è la volontà di proseguire con la linea difensiva a quattro, con Gila che si abbassa in fase di possesso e Bartesaghi (che dovrebbe partire titolare nonostante il probabile recupero di Estupinan) che si alza a sinistra, dall'altro quello di tornare a tre. I due centrali confermati saranno De Winter e Pavlovic. E alla fine questo conta: a livello di uomini, sia che si giochi a quattro, sia che si giochi a tre non cambieranno le cose. Per Gabbia potrebbe esserci spazio in Europa League, ora che è pienamente recuperato. Lo riporta il Corriere dello Sport.