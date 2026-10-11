Milan, Estupinan recuperato e titolare contro il Sassuolo

Pervis Estupinan ha recuperato velocemente dall'infortunio al ginocchio e stasera scenderà in campo dal primo minuto contro il Sassuolo

Dopo l'infortunio rimediato in nazionale, c'era un po' di preoccupazione su Pervis Estupinan che però in pochi giorni ha smaltito il risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro ed è quindi recuperato. L'esterno rossonero non solo è stato convocato regolarmente da Ruben Amorim per la trasferta di stasera contro il Sassuolo alle 18, ma sarà anche titolare come terzino sinistro nel nuovo 4-4-1-1 del Diavolo.

In merito a come ha ritrovato la squadra dopo la lunga sosta, il tecnico portoghese ha spiegato ieri in conferenza stampa: "I giocatori erano felici di tornare. Sono contenti di stare insieme, in questo club, quindi significa che è un luogo di lavoro buono. E poi dipende dalla situazione. Se guardi ai nostri giocatori hanno giocato, alcuni hanno fatto solo 2 partite, poi hanno potuto riposarsi, e questo è molto positivo perché hanno mantenuto la loro condizione atletica. Abbiamo avuto un problema con Saelemaekers. Hutchinson ho avuto modo e tempo di lavorare con lui. Abbiamo avuto un'amichevole contro il Padova, positiva per provare cose nuove. Abbiamo sfruttato ogni minuto di questa sosta ed anche i giocatori con le proprie Nazionali hanno fatto bene. Ramos, Jashari, Moreira che ha giocato 3 partite ed ha giocato sia a destra che a sinistra e questo è molto positivo per noi. Credo che siano pronti, però tutto dipende dalla prossima partita per questo domani è importante vincere".