Milan, terzo gol per Adrien Rabiot: è il capocannoniere rossonero insieme a Moreira

Con la rete al Sassuolo, Rabiot è salito a quota tre gol ed ha raggiunto Moreira in vetta alla classifica dei marcatori stagionali del Milan

Adrien Rabiot ha segnato contro il Sassuolo il suo terzo gol in questo campionato dopo quelli siglati al Torino e al Lecce. Con questa rete, il centrocampista francese, autore anche di due assist, sale in vetta alla classifica dei migliori marcatori stagionali della squadra rossonera insieme a Diego Moreira, anche lui a quota tre gol.

Dopo il match, Adrien Rabiot ha dichiarato a Sky: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana. Comunque il Sassuolo è una buona squadra, ha giocatori forti che ti mettono in difficoltà e che hanno qualità, quindi non è semplice. Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".