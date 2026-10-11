Milan, terzo gol per Adrien Rabiot: è il capocannoniere rossonero insieme a Moreira
Adrien Rabiot ha segnato contro il Sassuolo il suo terzo gol in questo campionato dopo quelli siglati al Torino e al Lecce. Con questa rete, il centrocampista francese, autore anche di due assist, sale in vetta alla classifica dei migliori marcatori stagionali della squadra rossonera insieme a Diego Moreira, anche lui a quota tre gol.
Dopo il match, Adrien Rabiot ha dichiarato a Sky: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana. Comunque il Sassuolo è una buona squadra, ha giocatori forti che ti mettono in difficoltà e che hanno qualità, quindi non è semplice. Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".
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