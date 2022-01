Milan, l'attacco soffre a San Siro: segnati solo 20 gol su 47 in casa

L'attacco del Milan sta soffrendo, i rossoneri creano tanto, ma stanno segnando poco, soprattutto a San Siro: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in campionato la squadra di Pioli ha segnato in tutto 47 gol (miglior attacco della Serie A dopo l'Inter), di cui però appena 20 nelle partite casalinghe.