MilanNews.it

Il Milan domani sera sarà impegnato allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio in quello che è il match valido per l'ultima giornata di andata di Serie A. I rossoneri oggi svolgeranno una seduta pomeridiana di allenamento, al termine della quale si metteranno in viaggio per la capitale dove trascorreranno la sera della vigilia della partita.