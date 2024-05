Gazzetta - Panchina Milan: Fonseca e Conceiçao grandi favoriti. Contatti anche con Martinez e Van Bommel

I prossimi giorni potrebbero essere molto importanti, anzi forse decisivi, per scoprire chi prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ora la partita sembra essere tra due candidati, entrambi portoghesi, vale a dire Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille, e Sergio Conceiçao, allenatore del Porto.

GRANDI FAVORITI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che spiega che il primo è da tempo nel mirino del Diavolo, mentre il secondo è una novità degli ultimi giorni, promosso da Jorge Mendes, noto agente che con il Milan ha lavorato al rinnovo di Rafael Leao. Sono dunque loro al momento i due grandi favoriti per la panchina rossonera: su Fonseca, che in Italia ha già allenatore la Roma, c'è però anche l'interesse molto forte del Marsiglia e non è da escludere anche un suo possibile rinnovo con il Lille. Il fascino del club di via Aldo Rossi potrebbe però cambiare ogni scenario e quindi il portoghese resta in attesa prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

ALTERNATIVE - Per quanto riguarda Conceiçao, invece, la situazione potrebbe avere novità importanti nelle prossime ore: domani, infatti, l'ex giocatore di Lazio e Inter dovrebbe infatti incontrare il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas, con l'obiettivo di discutere del suo futuro. Il tecnico lusitano ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2028, ma lo ha fatto con il precedente numero uno Pinto da Costa e per questo non è escluso che possa optare per un addio al termine di questa stagione. Sono giorni di riflessione, così come in via Aldo Rossi dove restano in piedi anche altre piste per la panchina: ci sono stati infatti dei contatti con Roberto Martinez, ct del Portogallo, e con Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero che lascerà la guida dell'Anversa alla fine di questa annata sportiva.