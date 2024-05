CorSport - Il caso Zirkzee. L'agente vuole l'Arsenal, il Milan fa leva sulla volontà del giocatore

Il nome di Joshua Zirkzee è destinato a infiammare le cronache di calciomercato per le prossime settimane. A dirla tutta l'olandese è già sulla bocca di tutti da diversi mesi, sia per il suo rendimento in campo che ha contribuito a portare il Bologna in Champions League dopo quasi 60 anni, sia per le molte squadre che si stanno appollaiando metaforicamente fuori da Casteldebole per portarsi via il talento cresciuto nel Bayern Monaco. La situazione è complessa.

La volontà dell'agente

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, sull'attaccante olandese c'è una pretendente molto importante: l'Arsenal di Arteta che, come ogni squadra di Premier League, se decidesse di affondare il colpo potrebbe non lasciare scampo alla concorrenza. A maggior ragione se l'agente di Zirkzee fa il tifo per i Gunners. Il procuratore dell'olandese, che già lo portò al Bologna due estati fa, si chiama Kia Joorabchian ed è molto amico di Edu, direttore sportivo dell'Arsenal. L'accordo non risponderebbe solo a doveri di precedenza dettati dall'amicizia tra le parti in gioco, ma anche dal fatto che la proposta economica che i londinesi sono pronti a mettere sul piatto, è molto ricca e importante. Secondo quanto riportato l'Arsenal sarebbe disposto a offrire a Joshua Zirkzee un quadriennale da 6 milioni di sterline più bonus, a salire. Chiaramente un piatto così ricco unito alla possibilità di giocare nel campionato più avvincente e seguito del mondo sarebbe un'opportunità quasi unica per l'olandese.

La volontà di Zirkzee

Al volere e ai disegni di Joorabchian, però, va contrapposto ciò che vorrebbe fare il diretto interessato: Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito questa mattina dal CorSport, l'olandese gradirebbe rimanere nel campionato italiano. Come per tutti i calciatori per lui la Premier League è un sogno ma vorrebbe arrivarci con un ulteriore passaggio intermedio per non rischiare di pagare lo scotto del grande salto in un campionato in cui non vieni aspettato. Per questo motivo Zirzkee vorrebbe rimanere in Serie A. E in questo senso il Milan è la squadra che da sempre si è dimostrata la più interessata. Moncada segue il giocatore già dai tempi di Parma e quest'anno il Diavolo ha l'obbligo di prendere una nuova punta. Il centravanti del Bologna sembra rispondere perfettamente alle esigenze della dirigenza di via Aldo Rossi. Per questo il Milan sta cercando di convincere Joorabchian a ripensare i suoi piani, facendo leva sulla volontà del giocatore. E' opportuno ricordare che per Zirkzee c'è una clausola da 40 milioni valida per tutti i club ma che il 40% della somma andrà a finire nelle casse del Bayern Monaco.