MN - In risalita il nome di van Bommel per la panchina del Milan

Saranno giorni di decisioni per il Milan. Oltre all’interruzione del rapporto con Stefano Pioli dopo quattro anni e mezzo, i rossoneri dovranno scegliere e annunciare un nuovo allenatore. L’identikit è stato tracciato da qualche settimana. Si tratta di un allenatore che utilizzi il 4-3-3 o 4-2-3-1 per dare continuità all’attuale modo di giocare del Milan.

Nelle ultime ore sono in rialzo le quotazioni di Mark van Bommel (47 anni), attualmente tecnico dell’Anversa dove però ha già annunciato di concludere l’esperienza in Belgio. L’ex centrocampista rossonero piace per lo stile di gioco offensivo, ed è un profilo giovane con sui si può lavorare in modo collegiale. Sicuramente è un profilo che piace.

L’altro nome forte è quello di Paulo Fonseca, ancora alla guida del Lilla per l’ultima giornata di campionato. Il portoghese ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024 e infatti a inizio settimana prossima avrà un colloquio con il club francese per decidere il futuro.

di Antonio Vitiello