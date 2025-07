Ultimatum al Bruges per Jashari: nessun (nuovo) rilancio, il Milan resta fermo a 32 milioni

Il Milan non ha alcuna intenzione di stare ancora dietro al Club Bruges per Ardon Jashari. Con l'ultima offerta da 32 milioni di euro il club rossonero è convinto di aver fatto il massimo per avvicinarsi alle richieste dei belgi, che per il centrocampista svizzero chiedevano e chiedono tutt'ora 35 milioni di euro di basse fissa.

Il Milan non si spingerà però oltre i 32 milioni di euro, motivo per il quale Tuttosport ha questa mattina parlato di ultimatum. Il discorso è semplice, o il Club Bruges accetterà questa cifra oppure il club rossonero tornerà a valutare altre soluzioni per il centrocampo. Ovviamente Tare, Allegri e lo stesso Jashari sperano che questa storia possa risolversi nel migliore dei modi, ma tra De Cuyper al Brighton e Talbi al Sunderland c'è il serio rischio che i belgi possano impuntarsi ancora di più.

Il Bruges o vende o sarà...Guerra

Ardon Jashari resta il preferito della dirigenza rossonera per rinforzare la mediana di Max Allegri, ma le trattative (e la pazienza) con il Club Bruges sono arrivate ad un limite. Il Milan non vuole ripetere la storia Charles De Ketelaere, motivo per il quale ha dato un ultimatum ai nerazzurri del Belgio.

Il Milan attende dunque la risposta definitiva all'ultima offerta presentata, che potrebbe arrivare tra lunedì e martedì. Se sarà affermativa, allora Jashari volerà immediatamente a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, se invece dovesse essere negativa, scrivono questa mattina i colleghi di Tuttosport, allora il Milan si potrebbe ritirare dalla contrattazione e tornare a bomba su Javi Guerra del Valencia che, nei prossimi giorni, incontrerà la dirigenza della sua attuale squadra per discutere dei piani per il presente e il futuro.