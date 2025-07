Ultimatum Jashari. Tuttosport: "O il Bruges cede o sarà...Guerra"

Il Milan si è già spinto parecchio oltre per Ardon Jashari, convinto che il centrocampista svizzero possa essere il rinforzo giusto per la mediana di Massimiliano Allegri. Il continuo tira e molla con il Club Bruges ha portato i rossoneri ad avvicinarsi alle richieste dei belgi, che comunque non sembrerebbero ancora convintissimi dell'offerta da quasi 37 milioni di euro che il Diavolo ha presentato negli scorsi giorni per il classe 2002.

Di questo passo la situazione rischia di andare troppo per le lunghe, motivo per il quale il Milan ha deciso di darsi un ultimatum per l'affare Jashari. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina utilizzato un simpatico gioco di parole titolando "O il Bruges cede o sarà...Guerra", rifacendosi al fatto che in caso di un ulteriore no per Jashari il Milan tornerà a valutare la pista Javi Guerra, decisamente più economica.