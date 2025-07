Inizia la nuova era. La Gazzetta: "La carica di Max per un super Milan"

vedi letture

È ufficialmente partita l'era Allegri 2.0. Dall'ultima sono passati la bellezza di 11 anni, tanti, troppi per pensare che l'allenatore di quasi un decennio fa sia lo stesso che ieri mattina ha varcato poco dopo le 8 del mattino i cancelli di Milanello.

In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha titolato "La carica di Max per un super Milan", con l'intento di tornare ad essere subito competitivo, soprattutto in Italia. Ed ecco spiegato il perché il tecnico livornese abbia deciso di anticipare di qualche giorno l'inizio della stagione, così da sottoporre i calciatori ai test fisici ed atletici prima del via ufficiale, in programma lunedì.