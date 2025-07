Quel Diavolo di Allegri. Repubblica: "Ricomincia da Leao e trattiene Maignan"

Ieri è ufficialmente partita l'era 2.0 di Max Allegri al Milan. Varcati i cancelli di Milanello poco dopo le 8, il tecnico toscano ha conosciuto un primo gruppo di calciatori che sono stati sottoposti a test fisici ed atletici. Oggi presso il centro sportivo rossonero è previsto un secondo scaglione di giocatori, che svolgeranno lo stesso lavoro di 24 ore fa dei colleghi.

Poi domani sera tutti in ritiro a Milanello così da essere pronti per il primo giorno effettivo di raduno in programma il 7 luglio. Sul progetto del nuovo Milan "allegriano" La Repubblica ha questa mattina titolato "Ricomincia da Leao e trattiene Maignan", due giocatori chiave di questo corso che ambisce ad essere vincente non solo in Italia ma anche in Europa.