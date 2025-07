Il ritorno di Allegri dopo 11 anni. Il CorSport: "Max disegna il nuovo Milan"

Nonostante si tratti di un ritorno, per Max Allegri è stata come la prima volta, anche perché 11 anni sono tanti. Intorno alle 8 del mattino il nuovo allenatore del Milan ha varcato i cancelli di Milanello per dare il via a questa sua seconda esperienza in rossonero, con l'auspicio che possa essere tanto vincente e positiva quanto la scorsa.

Ma se la dirigenza l'ha scelto è per questo motivo, e l'ottima sinergia ed unità di intenti che c'è fra Allegri e il direttore sportivo Igli Tare fa ben sperare in vista del futuro. Nel frattempo nella giornata di ieri un primo gruppo di calciatori ha svolto test fisici e atletici, gli stessi ai quali se ne sottoporrà un secondo oggi. In merito al nuovo inizio di Allegri al Milan, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Max disegna il nuovo Milan".