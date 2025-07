È partita la stagione del Milan, fra prime volte, ritorni e rientri anticipati

Nella giornata di ieri è ufficialmente partita la stagione 2025/26 del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Primi test fisici sul campo e in palestra per un gruppo ristretto di calciatori, seguiti attentamente dal tecnico rossonero che 12 anni dopo l'ultima volta ha varcato i cancelli di Milanello poco dopo le 8 per dare il via a questa sua avventura.

Il primo ad arrivare non è stato però Massimiliano Allegri, bensì Matteo Gabbia, che ancora una volta ha dimostrato attaccamento alla maglia e alla causa rossonera, cosa che in realtà aveva già fatto rinunciando alla luna di miele per essere subito in campo per cominciare questa preparazione.

Gruppo al completo

Oggi arriverà un altro gruppo di calciatori a Milanello per sottoporsi agli stessi test che i colleghi hanno per l'appunto svolto 24 ore fa. Per domani sera è poi previsto che tutta la squadra sia in ritiro entro mezzanotte, in modo da essere pronti per il raduno di lunedì 7 luglio.

Tra prime volte e rientri anticipati

Dopo la firma sul contratto di giovedì, per il nuovo acquisto Samuele Ricci del Milan è stata la prima volta a Milanello. Per il centrocampista ex Torino è stata una grande emozione visitare le strutture di Milanello scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, dove ha avuto modo non solo di conoscere i suoi compagni di squadra, ma anche di avere un colloquio con mister Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare.

La notizia di giornata arriva però da Malick Thiaw, il cui rientro era previsto per la giornata di oggi. Il tedesco ha però deciso di presentarsi a Milanello con 24 ore di anticipo, gesto apprezzato dalla dirigenza ma anche Allegri. E chissà che questa voglia del difensore tedesco di giocarsi le sue carte e di mettersi a lavorare possa far cambiare le carte in tavola sul mercato.