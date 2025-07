Allegri con Gabbia e Ricci (in attesa di Leoni): nasce un nuovo Milan all'italiana

Massimiliano Allegri vuole rafforzare l'identità nazionale in questo Milan che negli ultimi anni ha dato poco conto alla tradizione. Non è un caso che il primo acquisto del nuovo corso rossonero sia stato Samuele Ricci, e che il primo calciatore ad arrivare ieri a Milanello, anche prima dell'allenatore stesso, sia stato Matteo Gabbia.

Con l'inizio della stagione è ufficialmente cominciato anche questo processo di italianizzazione del Milan, e chissà che nel corso di questo calciomercato non arrivino altri italiani, come ad esempio Giovanni Leoni ed uno tra Mateo Retegui e Lorenzo Lucca per l'attacco.

Allegri riparte da Gabbia e Ricci

L'obiettivo di Max Allegri è quello di creare un Milan competitivo ed italiano, cosa che negli ultimi anni non è stato. Ed è per questo che stamattina Tuttosport ha deciso di focalizzarsi sulle figure di Samuele Ricci e Matteo Gabbia, rispettivamente 23 e 25 anni. Considerate le età non stiamo più parlando di ragazzini, ma di giocatori formati che potrebbero tornare più che utili a questa nuova causa rossonera. E chissà che Allegri non possa decidere di affidarsi, puntare e ripartire proprio da loro due per plasmare un nuovo DNA milanista, in attesa di altri calciatori italiani che possano contribuire a questo obiettivo.