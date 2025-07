Thiaw nel mirino del Newcastle: per cederlo il Milan vuole la stessa cifra offerta dal Como

Atteso per oggi, Malick Thiaw si è presentato a Milanello con 24 ore di anticipo con l'obiettivo di convincere Massimiliano Allegri e dirigenza a non cederlo in questo calciomercato. Nonostante questa decisione sia stata apprezzata, il nome del tedesco resta per il momento sull'elenco dei partenti, anche perché le soluzioni di certo non mancherebbe.

Quella più remunerativa è sicuramente quella Lariana, con il Como che è arrivata ad offrire addirittura 25 milioni di euro per Malick Thiaw, proposta subito accettata dal Milan ma non dal calciatore, non convintissimo della destinazione nonostante una timida apertura degli scorsi giorni. Oltre alla società italiana, però, anche il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa al classe 2003, con il Diavolo che per cederlo vuole la stessa cifra offerta dal Como.