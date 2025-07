Il Sassuolo ha mostrato interesse per Adli, Pobega e Colombo

Fuori dai piani di Max Allegri, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo dovranno trovarsi una nuova sistemazione in vista della stagione che sta per cominciare. Ovviamente i 3 verranno valutati dal tecnico toscano nel corso dell'imminente preparazione, ma per questo trittico di calciatori rossoneri si sarebbe fatta avanti una società di Serie A.

Stando ai colleghi di Tuttosport, infatti, il Sassuolo ha mostrato interesse per Adli, Pobega e Colombo, limitandosi però per il momento a questo non avanzando ancora nessuna proposta ufficiale al Milan.