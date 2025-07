Albanese: "Il Milan per Vlahovic può entrare nel vivo più avanti, se la Juve vorrà partecipare all’ingaggio"

Giovanni Albanese, esperto di Juventus per la Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla vicenda Vlahovic: "Vlahovic pesa a bilancio per quasi 20 milioni: ad oggi la cessione non è così agevole come vorrebbe il club anche per la volontà del calciatore di fare una rigida selezione delle proposte ricevute. Vlahovic ha declinato le offerte dall’Arabia Saudita e del Fenerbahce (quest’ultimo gli avrebbe riconosciuto uno stipendio da 10 milioni, oltre a pagare il cartellino 30) perché vuole rimanere nel calcio europeo, ma anche gli abboccamenti fatti dall’agente negli ultimi mesi tra Spagna e Inghilterra fin qui non si sono trasformati in vere e proprie trattative.

Qualche club italiano nicchia, ma non è venuto allo scoperto per evitare di far partire l’asta a rialzo. La speranza di molti è che la Juve valuti la cessione temporanea ai saldi - verso la fine del mercato - per evitare di pagare l’intera somma imposta dal calciatore sulla stagione: l’ipotesi Milan può entrare nel vivo più avanti, se la Juve vorrà partecipare all’ingaggio; l’Inter potrebbe ragionarci più in futuro in caso di passaggio a parametro zero; il Napoli, che deve gestire una situazione molto simile con Osimhen, potrebbe diventare improvvisamente un’opzione ad agosto. Per darlo in prestito la Juve dovrebbe allungare il contratto di un anno (magari prevedendo una clausola d’uscita interessante per il giocatore) al fine di abbassare quantomeno l’ammortamento: l’ipotesi è probabile ma alternativa alla prima soluzione, quella di un trasferimento a titolo definitivo. Per questo, però, servirebbero offerte credibili e al momento non ce ne sono".