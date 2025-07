Letizia: "Lucca rappresenta una polizza nel caso in cui, tra qualche settimana, non si sbloccasse Vlahovic"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'interesse del Milan per Lorenzo Lucca: "Il Milan aveva già bloccato Lucca a gennaio, nel caso in cui il Feyenoord non avesse venduto Gimenez. Sarei però sorpreso se lo prendesse ora: è un piano B più funzionale di Retegui, perché a differenza dell’attaccante dell’Atalanta, ha età, italianità e soprattutto le caratteristiche di Giroud di cui tanto parliamo. Ma da quello che risulta a me, l’idea è e resta per tutti Dusan Vlahovic: forse i contatti per Lucca rappresentano una polizza nel caso in cui, tra qualche settimana, non si sbloccasse il futuro del serbo".

GRANA VLAHOVIC PER LA JUVE

Dusan Vlahovic è ormai diventato un separato in casa Juve. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale l'agente dell'attaccante serbo è atteso a Torino a stretto giro di posta per provare a trovare un punto d'incontro. Vlahovic è fuori dal progetto tecnico di mister Tudor e ai ferri corti con tutto l'ambiente, ma sui social ha dimostrato di non aver alcun intenzione di andarsene, forte di un altro ricco anno di contratto.

Sul tavolo anche la risoluzione

Ristic e Comolli si guarderanno negli occhi e valuteranno i possibili scenari - scrive la medesima fonte -, compresa la possibilità di una risoluzione consensuale del contratto con un anno di anticipo (dietro lauta buonuscita). Un'altra possibile via potrebbe essere il rinnovo-ponte per una sola stagione, così da consentire al club torinese di spalmare l'ingaggio e al giocatore di giocare con continuità in prestito proprio nell'anno del Mondiale.

Posizione di forza

I bianconeri, incassato il sì di Jonathan David, si sentono più forti nel lungo braccio di ferro, perché la possibilità di relegare Vlahovic in un angolino per tutto l’anno è adesso più concreta. Ma difficilmente, con il fardello dello stipendio da 12,5 milioni netti da pagare nell’imminente stagione, potrebbero dare l’assalto a un altro attaccante di peso nelle prossime settimane.