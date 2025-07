Gazzetta - Jashari non vola a Glasgow per l'amichevole del Brugge e si allena da solo in Belgio

vedi letture

Ardon Jashari non è con il resto dei compagni sul volo che porterà i giocatori del Brugge a Glasgow per l'amichevole di domani contro i Rangers, riporta Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha trovato un accordo con il suo club per allenarsi dal solo nel centro sportivo a Westkapelle, in Belgio: così facendo salterà anche i cinque giorni di allenamento a Londra schedulati per la prossima settimana.

Per la firma della rosea si tratta di una buona notizia perché il Brugge ha esentato due giocatori dalla trasferta oltre allo svizzero: si tratta di De Cuyper, in proncinto di firmare col Brighton, e Talbi, che andrà al Sunderland. Jashari così si ritrova nel gruppo dei giocatori che potrebbero salutare il Brugge a breve, anche se dal club belga non arrivano aperture: non ci sono stati ancora passi verso il Milan e assicurano di non volerli fare.

Il Brugge infatti deve dare ancora una risposta all'ultima offerta inviata dal Milan, superiore ai 35 milioni bonus compresi, nei giorni scorsi: la richiesta continua ad essere di 40 milioni, anche se dal Belgio si dice che arrivando a 35 più bonus l'operazione potrebbe prendere una svolta. Il Milan non vuole arrivare a quella cifra e si fa forte della volontà del giocatore, che vuole vestire soltanto la maglietta rossonera.