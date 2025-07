Baiocchini: "Ore calde per la cessione definitiva di Theo all'Al-Hilal. In settimana potrebbe esserci la chiusura della trattativa"

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha commentato l’operazione ormai in dirittura d’arrivo che porterà Theo Hernández a vestire la maglia dell’Al-Hilal. Secondo Baiocchini, la trattativa è praticamente definita e nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il trasferimento del terzino francese nel club saudita.

"Queste saranno ore calde per la cessione di The Hernandez all'Al-Hilal, eliminata dal Mondiale per club. Gli arabi hanno quindi deciso di chiudere per il francese, siamo alle battute finali per il trasferimento del terzino, ormai ex Milan e pronto a lasciare a Milano dopo 5 anni".