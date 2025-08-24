Allegri insiste per avere al Milan Vlahovic della Juventus

Victor Boniface resta un'incognita, anche perché il ginocchio dell'attaccante nigeriano, quello del crociato, preoccupa e non poco non l'area tecnica, ma anche quella medica del Milan. Per questo motivo dalle parti di via Aldo Rossi starebbero facendo tutte le valutazioni del caso, che si concluderanno oggi con una decisione definitiva: o si o no.

Nel frattempo, scrivono i colleghi di Tuttosport, Max Allegri continua ad insistere per avere al Milan Dusan Vlahovic. Il serbo è da oramai qualche mese il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese, ma per il bianconero il problema resta lo stipendio richiesto e il fatto che la Juventus non darà nessun tipo di esodo all'uscita.