Leverkusen, Rolfes: "Se Boniface torna qui allora l'affare con il Milan salta. Non è un segreto"MilanNews.it
Oggi alle 15:27Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Il responsabile sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha parlato alla Bild delle visite mediche non superate da Victor Boniface. L'attaccante nigeriano è di ritorno in Germania. Queste le sue parole: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto".

Nelle ultime ore si parlato di un'ipotesi rinegoziazione delle condizioni dell'affare, ma Rolfes è categorico: "Non credo che accadrà".

Su Bonifce: "Le sue condizioni sono recentemente migliorate rispetto all'inizio. Boni deve continuare a crescere. Crediamo che possa fare progressi. Ma deve fare i passi necessari".