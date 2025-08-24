Leverkusen, Rolfes: "Se Boniface torna qui allora l'affare con il Milan salta. Non è un segreto"
Il responsabile sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha parlato alla Bild delle visite mediche non superate da Victor Boniface. L'attaccante nigeriano è di ritorno in Germania. Queste le sue parole: "Se Boniface torna al Leverkusen, allora l'affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto".
Nelle ultime ore si parlato di un'ipotesi rinegoziazione delle condizioni dell'affare, ma Rolfes è categorico: "Non credo che accadrà".
Su Bonifce: "Le sue condizioni sono recentemente migliorate rispetto all'inizio. Boni deve continuare a crescere. Crediamo che possa fare progressi. Ma deve fare i passi necessari".
