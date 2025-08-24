Milan, emergenza centravanti: tutto su Harder dopo che è saltato Boniface

Il Milan non acquisterà Victor Boniface: l’attaccante nigeriano è tornato in Germania dopo che le visite mediche approfondite di sabato non hanno fugato i dubbi dei rossoneri. Anzi. I test hanno evidenziato incognite e criticità che hanno fatto abbandonare la pista nonostante la grande urgenza di un nuovo rinforzo, tecnico e numerico, al centro dell’attacco. Santiago Gimenez, ancora fuori forma, è l’unico centravanti di ruolo a disposizione di Allegri: nonostante la stagione senza coppe è logicamente impossibile affrontarla con un unico riferimento centrale in rosa.

Usciti dall’impasse Boniface a Casa Milan hanno preso la decisione di tornare immediatamente sul mercato colmare il buco. Ad oggi il nome su cui si sta lavorando concretamente è quello di Conrad Harder, attaccante dello Sporting Lisbona. Sul danese ci sono anche altri club come il Rennes, ma il classe 2005 al momento ha messo tutto in standby per dare priorità al Milan.

Centravanti danese classe 2005, cresciuto nel vivaio del Nordsjælland, si è messo in luce con numeri impressionanti già a livello giovanile: 27 gol in 24 presenze con l’Under 19 nel 2022/23. Il debutto in Superligaen è arrivato nel giugno 2023 e pochi mesi dopo ha trovato la sua prima rete tra i professionisti. Nell’estate 2024 lo Sporting Lisbona lo ha acquistato per circa 19 milioni di euro. Una scommessa importante che è stata ripagata in tempi rapidi dal giocatore: Harder ha segnato in campionato, in coppa e in Champions League, risultando decisivo anche nelle partite che hanno portato i biancoverdi a vincere campionato e Taça de Portugal. Ha concluso la scorsa stagione con 54 presenze, 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni.

Fisico imponente (circa 185 cm), progressione, capacità di muoversi negli spazi e buona tecnica: Harder sembra avere potenzialmente le carte giuste per dire la sua anche in Serie A. Dispone di un sinistro importante che non ha paura di lasciar partire anche dalla distanza. Va sgrezzato dal punto di vista tattico e delle scelte ma il potenziale sembra essere importante.

Il Milan anche oggi si è incontrato con il suo agente a Casa Milan e sta provando a chiudere l’operazione, 25 milioni complessivi, in queste ore: i rossoneri lo ritengono un profilo che risponde all’esigenza di affiancare a Gimenez un centravanti giovane ma già con una discreta esperienza europea.