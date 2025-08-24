Baiocchini: "Il Milan ha rinunciato a Boniface. Trattativa per Harder. Arriverà un solo attaccante"

Oggi alle 17:36Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Il Milan non acquisterà Victor Boniface: dopo le visite mediche il giocatore nigeriano è tornato in Germania. Le sue condizioni fisiche non hanno convinto il Milan, che ha deciso di interrompere la trattativa con il Bayer Leverkusn. Ora i rossoneri, riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, tornano sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante:

"Il Milan ha definitivamente rinunciato a Boniface. Trattativa in corso per chiudere Harder dello Sporting. Arriverà un solo attaccante".