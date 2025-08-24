Milan, accordo con lo Sporting per Harder. Dal Portogallo: 24 milioni più 3 di bonus
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce Record, giornale portoghese, Milan e Sporting Lisbona hanno raggiunto un accordo per Conrad Harder sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita del danese.
Operazione ai dettagli, in particolare per quanto riguarda il contratto dell'attaccante. Il classe 2005 sarà il rinforzo in attacco che il Milan ha promesso ad Allegri.
