Di Stefano: "Possibile apertura per Boniface, ma molto dipenderà dalla negoziazione ancora in corso tra Milan e Leverkusen"

vedi letture

È ancora in piedi l'affare Boniface, con il Milan che deve ancora decidere se chiudere o meno per il centravanti nigeriano. Boniface nella giornata di sabato ha svolto dei controlli medici approfonditi, con il club rossonero che non ha ancora preso una decisione sul suo tesseramento. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, fa il punto della situazione:

"Ricordo la situazione legata a Boniface: questa mattina è ritornato in Germania ma questo non vuol dire che il Milan non lo prenderà, anzi. C’è anche una possibile apertura, ma molto dipenderà dalla negoziazione che è ancora in corso tra Milan e Bayer Leverkusen per capire se cambierebbero le condizioni di acquisto o quantomeno di prestito. Vedremo se ci sarà un’apertura: è chiaro ed evidente che qualche problema di natura fisica il calciatore ce l’ha, altrimenti il Milan già da due giorni l’avrebbe tesserato".